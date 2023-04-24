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Понедельник, 24 апреля 2023, 15:59 мск

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Бывшего замглавы Челябинска оставили в СИЗО

Экс-советник действующего мэра Челябинска остается за решеткой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд продлил бывшему вице-мэру Челябинска и экс-советнику действующего главы города Петру Конарева меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 мая.

Напомним, бывшего чиновника задержали 9 сентября прошлого года по дороге в Екатеринбург – он ехал в аэропорт.

Следователи предъявили ему обвинение в получении взяток группой лиц в особо крупном размере (части 5 и 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, он был соучастником ранее задержанных руководителей МКУ «Городская среда». Предположительно, деньги чиновникам передавали собственники незаконно работавших в городе ларьков. За это торговые помещения исключали из числа подлежащих сносу. Всего экс-советнику и созданной им ОПГ инкриминируют получение взяток на сумму в 7 миллионов рублей.

Конарева отправили в СИЗО на два месяца, защита пыталась оспорить это решение, но безуспешно. После этого действие меры пресечения в виде заключения под старжу несколько раз продляли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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