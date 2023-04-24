Генпрокуратура вмешалась в скандал с работой «скорых» в Сатке

Генпрокуратура поручила проверить жалобы водителей скорой медицинской помощи в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Челябинской области проведет проверку информации о принуждении сотрудников медицинской организации к ремонту автомобилей за собственный счет. Об этом говорится в ответе первого заместителя генерального прокурора России Анатолия Разинкина одному из депутатов Государственной думы от Челябинской области.

Напомним, информация о «дополнительной нагрузке» на водителей спецавтотранспорта жители Сатки рассказали в социальных сетях в марте этого года.

«По всем нормативно-правовым актам и приказам Минтранса, транспортные средства должны проходить ТО и ремонтные работы в специализированных сервисах (мастерских), квалифицированными специалистами. Но руководство ССМП г. Сатка игнорирует эти требования и даже принуждает водителей производить ремонты ТС. А тех, кто не согласен с противоправными приказами главного врача ССМП, наказывают финансово (лишение доплат и премий)», – рассказали южноуральцы.

При формировании бюджета в организации обязательно есть статья расходов на содержание автопарка, напоминают саткинцы. Тогда почему автомобили экстренно-оперативной службы, от состояния которых зависит жизнь человека, обслуживаются в условиях, явно далеких от идеала, недоумевают они.

Впрочем, в комментариях участники паблика отметили, что автор поста сам на станции скорой помощи не работает. Однако нашлись и те, кто поддержал неравнодушного саткинца.

После того, как о неоднозначной ситуации написали СМИ, один из южноуральских депутатов Госдумы направил запрос по поводу скандала в Генпрокуратуру.

Из полученного им ответа следует, что обращение было перенаправлено прокурору Челябинской области для проведения проверки и принятия при наличии оснований мер реагирования.

Рассмотрение запроса контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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