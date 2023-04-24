В Миассе полуторогодовалый ребенок утонул в ванне

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти полуторагодовалого ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 23 апреля в квартире одного из домов Миасса обнаружено тело полуторагодовалого ребенка. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.
По предварительным данным, ребенок утонул в ванне во время купания, когда родителей не было рядом.
Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.
В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям органов системы профилактики Миасского городского округа.
Челябинск, Виктор Елисеев
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