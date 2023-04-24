Уральские металлурги участвуют в ключевом торгово-промышленном форуме Центральной Азии

ММК принимает участие в форуме «ИННОПРОМ-2023» в Ташкенте.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания представляет свою продукцию на ключевом форуме, стартующем 24 апреля в столице Узбекистана и посвященном торгово-промышленному сотрудничеству в Центральной Азии.

Мероприятие на площадке «Узэкспоцентр» объединяет около 240 экспонентов, а среди его участников – руководители органов власти, бизнеса и ассоциаций из всех стран Центрально-Азиатского региона. Российская промышленность представлена на форуме национальной экспозицией «Made in Russia», организатором которой является Российский экспортный центр.

В 2022 году поставки ММК в страны Центральной Азии, в том числе на рынок Узбекистана, составили почти 80% от общего объема продаж металлопродукции компании в страны СНГ, продукция Магнитки востребована во многих отраслях промышленности региона.

Ежегодная международная промышленная выставка «Иннопром.Центральная Азия» – ключевое мероприятие торгово-промышленного сотрудничества в регионе, направленное на расширение партнерств, реализацию совместных проектов, укрепление имеющихся и развитие новых деловых связей, а также открытие актуальных направлений развития промышленности между государствами и компаниями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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