25 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

25.04.2023, вторник

10:00 Челябинск – Public talk: Нейросети VS Креативная экономика (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, шестой этаж)

11:00 Челябинск – Гала-концерт XXIX Городского фестиваля творчества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Искорки надежды» (Дворец пионеров и школьников имени Н.К. Крупской, Свердловский пр, 59, театральный корпус)

12:00 Челябинск – Региональный этап фестиваля непрофессионального ученического творчества «Российская школьная весна» (ЧелГУ, театральный корпус, ул. Бр. Кашириных, 129)

13:00 Челябинск – Междисциплинарный форум для педиатров «Реабилитация детей Челябинской области: шаг в будущее» (Челябинск-Сити, ул. Кирова, 159)

18:00 Челябинск – Репетиция творческих коллективов, которые примут участие в Эпилоге Торжественного построения (площадь Революции)

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