В Металлургическом районе Челябинска отремонтируют две значимых дороги

Мэрия Челябинска объявила торги на ремонт еще двух дорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, комитетом дорожного хозяйства города объявлены торги на ремонт улицы Богдана Хмельницкого от Сталеваров до Жукова и улицы Сталеваров от шоссе Металлургов до Богдана Хмельницкого

«До июля 2023 года исполнителю предстоит заменить пучинистые грунты, асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, отремонтировать тротуары, восстановить газоны, нанести горизонтальную дорожную разметку», – уточнили чиновники.

Напомним, с полным перечнем объектов дорожного ремонта можно ознакомиться на сайте мэрии. По мере заключения контрактов список актуализируется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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