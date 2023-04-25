российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 апреля 2023, 11:32 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

Челябинская гордума будет выгонять прогульщиков

Челябинские парламентарии записали за собой право лишать мандата коллег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 25 апреля, Челябинская городская дума утвердила изменения в регламенте работы, прописывающие механизм лишения полномочий депутата в случае прогулов.

«Изменения в регламент Челябинской думы вносятся в соответствии с изменениями в федеральном законе, – заявил, представляя проект документа, заместитель председателя городского парламента Иван Горнов. – Если депутат без уважительной причины отсутствует на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд, то его полномочия досрочно прекращаются».

За эти изменения проголосовали большинство депутатов. Лишь один проголосовал против.

Отметим, что ранее аналогичные изменения в региональное законодательство внесло Законодательное собрание Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,