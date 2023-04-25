Челябинская гордума будет выгонять прогульщиков

Челябинские парламентарии записали за собой право лишать мандата коллег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 25 апреля, Челябинская городская дума утвердила изменения в регламенте работы, прописывающие механизм лишения полномочий депутата в случае прогулов.

«Изменения в регламент Челябинской думы вносятся в соответствии с изменениями в федеральном законе, – заявил, представляя проект документа, заместитель председателя городского парламента Иван Горнов. – Если депутат без уважительной причины отсутствует на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд, то его полномочия досрочно прекращаются».

За эти изменения проголосовали большинство депутатов. Лишь один проголосовал против.

Отметим, что ранее аналогичные изменения в региональное законодательство внесло Законодательное собрание Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»