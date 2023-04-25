Сладости стали одним из драйверов продуктового рынка

Продажи кондитерских изделий выросли в России на 20%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кондитерские изделия стали в 2022 году одним из основных драйверов продовольственного сегмента. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные NielsenIQ.

По информации маркетологов, в прошлом году на кондитерку пришлось 19,9% всех продаж продуктового сегмента FMCG-рынка.

В денежном выражении продажи кондитерских изделий выросли за год на 20,2%, что стало лучшим показателем на продуктовом рынке. И хотя в «натуре» таких товаров продали на 1,9% меньше, чем в 2021 году, это лучше большинства других категорий и рынка продуктов в целом (-4,8%).

При этом производители предпочитают делать упор на развитие рынка офлайн-продаж. Здесь топ-5 компаний увеличили темпы роста (19,2% против 9,3% годом ранее). В онлайне, напротив, скорость прироста сократили (52,4% против 97,8% соответственно).

Впрочем, это не помешало снизиться доле продаж в офлайне с 51% до 50%, а в онлайне – вырасти с 54% до 55%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»