В Челябинске запустят два новых автобусных маршрута

В Челябинске из микрорайона Парковый пустят два новых маршрута.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», миндортранс региона начал поиски перевозчиков на два автобусных маршрута.

Маршрут №22а «Улица Александра Шмакова – ЧКПЗ» будет следовать по схеме: ЧКПЗ – Энергетиков – Барбюса – Свободы – Ленина – Свердловский проспект – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Краснопольский проспект – Александра Шмакова.

Маршрут №56а свяжет улицу Александра Шмакова и железнодорожный вокзал. Путь следования: Александра Шмакова – Бейвеля – Чичерина – Академика Королёва – Университетская Набережная – Худякова – Доватора – Железнодорожный вокзал.

Для обслуживания обоих маршрутов требуются автобусы среднего класса (20 машин – для первого, 12 – для второго).

Вместимость автобуса должна быть не менее 22 мест для сидения. В салоне обязательны кондиционер, низкий пол в салоне между первой и второй служебными дверями, наличие системы безналичной оплаты проезда. Год выпуска – не ранее 2023.

Начать перевозки по новым маршрутам планируется 15 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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