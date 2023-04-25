Теперь официально: глава Челябинска подписала распоряжение об отключении отопления

В Челябинске утвердили дату окончания отопительного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отопительный сезон официально закончится в Челябинске завтра, 26 апреля. Соответствующее распоряжение мэр Челябинска Наталья Котова подписала сегодня, 25 апреля.

«Закончить отопительный период 2022-2023 годов в городе Челябинске с 26 апреля 2023 года, – говорится в документе. – Организациям, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующим и (или) управляющим, и (или) обслуживающим системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы города Челябинска, обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий по переходу системы теплоснабжения указанных объектов на летнюю схему».

Напомним, ранее в мэрии сообщили, что с минувшей пятницы в городе фиксируется среднесуточная температура атмосферного воздуха выше +8 градусов по Цельсию. Если этот показатель держится в течение пяти дней подряд, коммунальщики вправе прекратить подачу отопления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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