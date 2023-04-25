В мэрии Челябинска прокомментировали «светофор» в кранах горожан

Власти Челябинска попросили жителей города набраться терпения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы продолжают жаловаться на грязную воду, льющуюся из кранов вместо питьевой.

Очередная волна жалоб поднялась в социальных сетях в минувшие выходные. «Вода грязная по всему ЧТЗ. Сегодня стояли в очереди за водой к водороботам, люди идут за чистой водой», – рассказала горожанка в одном из пабликов. «Такого, как сейчас, никогда не было», – вторят челябинке ее земляки.

Проблема «цветной» воды, по словам жителей Челябинска, есть не только в Тракторозаводском районе. Аналогичные сообщения поступают от жителей Металлургического и Ленинского районов, центра и северо-запада города.

Сегодня, 25 апреля, представители мэрии прокомментировали ситуацию, оставив сообщение под одной из жалоб. «На сегодняшний день в муниципальном унитарном предприятии «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» работает комиссия, которая отслеживает любые изменения по качеству воды, разбирается в обстоятельствах и принимает все возможные меры. Очень просим вас набраться терпения, по мнению специалистов, в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться, – сообщили чиновники.

Впрочем, заявления челябинцев о грязной воде в кранах появляются уже не первый месяц. В МУП ПОВВ уже пытались заверить, что с их стороны никаких нарушений нет, и предприятие подает воду соответствующего качества. Ржавчина же, как объясняли тогда на водоканале, могла попадать в воду при прохождении по внутридомовым коммуникациям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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