На челябинском вокзале локомотив сошел с рельсов

В Челябинске следователи выясняют обстоятельства железнодорожного инцидента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, авария произошла в 12:50 по московскому времени во вторник, 25 апреля, в парке «Б» станции «Челябинск-Главный».

Возле стрелочного перехода 212 произошел сход с железнодорожного пути локомотива. Пострадавших в результате происшествия нет, опрокидывание не допущено.

Организовано проведение доследственной проверки по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба. На месте схода работает следователь СК России, проводится осмотр места происшествия и ряд первоначальных проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия. Осуществляются восстановительные работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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