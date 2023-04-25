В Челябинске ухудшится качество воды

Челябинцев предупредили об изменениях цвета и мутности водопроводной воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на территории города в связи с технологическими переключениями между водоводами для строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях в ближайшие дни возможно изменение качества питьевой воды по органолептическим показателям (цвет, мутность), из-за увеличенной скорости потока воды в трубопроводах.

Как правило, в течение 1-2 суток после переключения качество воды стабилизируется, заверили чиновники.

«Данные переключения будут производиться в течение еще нескольких недель. МУП «ПОВВ» будет заблаговременно информировать о них челябинцев, – уточнили представители городских властей. – По всем вопросам следует обращаться в контактный центр предприятия по телефону 214-00-14».

Горожанам приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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