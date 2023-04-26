26 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – Беседа с художественным руководителем Нового Художественного театра Евгением Гельфондом о великом русском драматурге Александре Островском и его роли в жизни НХТ (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)