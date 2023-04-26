26 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

26.04.2023, среда
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09:00 Челябинск – Региональный общественный форум-диалог «Национальный интерес, экология, безопасность», посвященный 120-летию со дня рождения академика И.В. Курчатова (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26А)
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10:00 Челябинск – XIX региональный проект строительной индустрии «IZBUSHKA» (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)
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11:00 Челябинск – Всероссийская акция «Прогулка со Знанием» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт в рамках Федерального просветительского марафона «Знания. Первые» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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11:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная началу лесовосстановительного сезона и старту акции «Сад памяти» в Джабык-Карагайском бору с участием и.о. начальника ГУ лесами Челябинской области Валерия Нигматулина (пресс-центр медиахолдинаг «Гранада Пресс», ул. Воровского, 63, четвертый этаж)
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14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная детской безопасности в летний период (пресс-центр медиахолдинаг «Гранада Пресс», ул. Воровского, 63, четвертый этаж)
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15:00 Челябинск – Беседа с художественным руководителем Нового Художественного театра Евгением Гельфондом о великом русском драматурге Александре Островском и его роли в жизни НХТ (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Первый молодежный профориентационный форум по информационным технологиям «на ТЫ с IT» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)
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17:30 Челябинск – Гала-концерт XXVII городского фестиваля «Весна студенческая», вокальное направление (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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19:00 Челябинск – Концерт «Чей Чайковский?»: студенты Южно-Уральского института искусств им. П.И. Чайковского исполнят хиты эстрады, джаза и др. (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)
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