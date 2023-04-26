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Среда, 26 апреля 2023, 04:31 мск

Новости Челябинск

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26 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

26.04.2023, среда

  • 09:00 Челябинск – Региональный общественный форум-диалог «Национальный интерес, экология, безопасность», посвященный 120-летию со дня рождения академика И.В. Курчатова (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26А)

  • 10:00 Челябинск – XIX региональный проект строительной индустрии «IZBUSHKA» (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)

  • 11:00 Челябинск – Всероссийская акция «Прогулка со Знанием» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт в рамках Федерального просветительского марафона «Знания. Первые» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

  • 11:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная началу лесовосстановительного сезона и старту акции «Сад памяти» в Джабык-Карагайском бору с участием и.о. начальника ГУ лесами Челябинской области Валерия Нигматулина (пресс-центр медиахолдинаг «Гранада Пресс», ул. Воровского, 63, четвертый этаж)

  • 14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная детской безопасности в летний период (пресс-центр медиахолдинаг «Гранада Пресс», ул. Воровского, 63, четвертый этаж)

  • 15:00 Челябинск – Беседа с художественным руководителем Нового Художественного театра Евгением Гельфондом о великом русском драматурге Александре Островском и его роли в жизни НХТ (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 15:00 Челябинск – Первый молодежный профориентационный форум по информационным технологиям «на ТЫ с IT» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

  • 17:30 Челябинск – Гала-концерт XXVII городского фестиваля «Весна студенческая», вокальное направление (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

  • 19:00 Челябинск – Концерт «Чей Чайковский?»: студенты Южно-Уральского института искусств им. П.И. Чайковского исполнят хиты эстрады, джаза и др. (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

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