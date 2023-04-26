«Вам об этом докладывают?» Челябинцы возмущены ситуацией с бродячими собаками

Южноуральские чиновники потратили на борьбу с бродячими собаками 300 миллионов рублей. В итоге численность опасных животных продолжает расти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Челябинска направили на имя главы Южного Урала обращение по проблеме безнадзорных псов, облюбовавших ООПТ «Челябинский городской бор». Под письмом подписались 120 человек, включая ряд известных общественников.

Авторы послания выражают крайнее беспокойство видимым отсутствием результатов от многомиллионных трат на реализацию мероприятий по обращению с бездомными животными.

«По городу бродят тысячи собак. И количество их увеличивается. Никого не удивляет их появление у забора вашей администрации на Цвиллинга и у Вечного огня. Вам об этом докладывают?» – интересуются авторы обращения.

По словам челябинцев, в городском бору самая большая стая, «существенно больше сотни голов», контролирует территорию около 50 гектаров вдоль организованной министерством экологии региона экологической тропы на участке от улицы Водной в сторону Монахов. Знающие люди на эту территорию не заходят, а случайно попавшие подвергаются смертельному риску, уверены южноуральцы. «На этой части особо охраняемой природной территории собаки уничтожили все живое», – заявляют авторы письма.

Городской бор давно превратился в место обитания опасных животных, сетуют горожане. «Десятки собак терроризируют гуляющих по тропе пенсионеров, – перечисляют они. – В этом году появились новые стаи вдоль дороги от Курчатова к Каменному карьеру (именно там нападали на детей, про эти опасные места дети еще не знали). Постоянная стая около 10 голов обитает в 100 метрах от входа и в 100 метрах от администрации парка культуры им. Гагарина. А ведь все перечисленные выше места – самые посещаемые».

Между тем, с 2020 по 2022 год областное правительство планировало направить на борьбу с бродячими собаками 300 миллионов рублей, напоминают авторы обращения. «Вы анализировали эффективность этих расходов?» – спрашивают у губернатора южноуральцы.

Чиновники предпринимают некоторые усилия по изменению ситуации. Но зачастую они вызывают у жителей недоумение. Так, приказ министерства сельского хозяйства Челябинской области от 10 марта текущего года №201 «Об утверждении Порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Челябинской области» запретил выпускать ранее отловленных собак на расстоянии менее 50 метров от парков. «Вы объяснили бродячим собакам, что им входить в парк нельзя?» – иронизируют челябинцы.

«Мы требуем принять экстренные меры по обеспечению безопасности, тем более что это ваша прямая обязанность по закону «О Губернаторе Челябинской области», – подчеркивают авторы письма.

Есть у горожан и свои предложения. Например, «в качестве одной из мер, немедленно выделить участок достаточной площади, сравнимый с контролируемым собаками в бору, на одной из «зеленых территорий», неожиданно обнаруженных в Челябинске мэром Натальей Котовой, огородить его, отловить собак в бору и поместить в вольер», – советуют они.

Это позволит, по мнению южноуральцев, с минимальными затратами обеспечить безопасность людей в бору, даст возможность челябинцам спокойно находиться в самых благоприятных местах города, а собакам – жить в природных условиях, сравнимых с теперешними, сохранит режим ООПТ в бору. А волонтеры смогут законно заботиться о животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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