В Челябинске исчез четырехлетний ребенок

В Челябинске потеряли четырехлетнюю воспитанницу детского приюта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по материалам проверки надзорного ведомства Металлургического района в местном следственном отделе 24 апреля возбуждено уголовное дело по факту похищения четырехлетней челябинки.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что девочка находилась на полном государственном обеспечении и должна была поступить в организацию для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Вместе с тем, фактически ребенка в этом учреждении никогда не было, ее местонахождение в настоящее время неизвестно.

По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и розыска малолетней.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры Металлургического района Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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