ММК обнародовал операционные результаты за 1 квартал 2023 года

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» обнародовал операционные результаты за 1 квартал 2023 года.

По отношению к 4 кварталу 2022 года

выплавка чугуна составила 2 345 тыс тонн, сократившись на 3,4% относительно 4 квартала прошлого года в связи с ремонтными работами в доменном производстве.

производство стали выросло на 8,1%, до 3 058 тыс тонн вследствие увеличения спроса на рынках России и стран ближнего зарубежья в отчетный квартал.

продажи металлопродукции Группы составили 2 760 тыс тонн, увеличившись на 2,8% относительно 4 квартала прошлого года на фоне благоприятной конъюнктуры рынка России и стран ближнего зарубежья, при этом продажи турецкого актива значительно сократились вследствие ограничений, вызванных землетрясением в феврале 2023 года. Продажи премиальной продукции остались на уровне 4 квартала 2022 года, составив 1 173 тыс тонн. Доля такой продукции в портфеле продаж составила 42,5%.

объем производства угольного концентрата сократился на 1,4%, до 857 тыс тонн, отражая рост доли труднообогатимых углей в шихте.

По отношению к 1 кварталу 2022 года

выплавка чугуна выросла на 4,4% относительно 1 квартала 2022 года. При этом в 1 квартале 2023 года капитальный ремонт проводился на доменной печи меньшего объема по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

производство стали сократилось на 3,5% относительно 1 квартала прошлого года на фоне остановки литейно-прокатного модуля на турецком активе в ноябре 2022 года. При этом производство стали на площадке в г. Магнитогорске выросло на 7,2%, до 3 057 тыс. тонн.

продажи металлопродукции по Группе уменьшились на 4,3% вследствие приостановки производства г/к проката на турецком активе и экспортных ограничений. Продажи премиальной продукции скорректировались на 13,1% в связи со снижением продаж проката с покрытием в Турецкой Республике, изменением структуры заказов стана 5000 в сторону более сложного сортамента и снижением продаж х/к проката на фоне пониженного спроса со стороны автомобильной промышленности.

производство угольного концентрата выросло на 1,8% относительно 1 квартала прошлого года.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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