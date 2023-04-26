Маршрутчик-гастарбайтер, насмерть сбивший пожилую челябинку, предстанет перед судом

В Челябинске водитель автобуса предстанет перед судом за смертельный наезд на пешехода.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автобуса, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.
По версии следствия 20 января текущего года молодой человек, выходец из Центральной Азии, управляя автобусом ПАЗ, на улице Новороссийской в Ленинском районе областного центра, сбил 76-летнюю челябинку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия вину в совершении преступления маршрутчик признал полностью.
Родственником погибшей заявлен гражданский иск о взыскании 2 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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