Маршрутчик-гастарбайтер, насмерть сбивший пожилую челябинку, предстанет перед судом

В Челябинске водитель автобуса предстанет перед судом за смертельный наезд на пешехода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автобуса, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По версии следствия 20 января текущего года молодой человек, выходец из Центральной Азии, управляя автобусом ПАЗ, на улице Новороссийской в Ленинском районе областного центра, сбил 76-летнюю челябинку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия вину в совершении преступления маршрутчик признал полностью.

Родственником погибшей заявлен гражданский иск о взыскании 2 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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