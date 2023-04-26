Суд постановил снести «депутатскую» баню на «уральской жемчужине»

Суд обязал сотрудника компании высокопоставленного челябинского депутата демонтировать баню на озере Увильды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд обязал управляющего базой отдыха «Бытовик» снести размещенную на понтоне-причале, расположенном в акватории озера Увильды, баню.

Вопросы к объекту появились в 2021 году. Именно тогда один из активистов рассказал об очаровательной баньке, расположившейся прямо на озере. Сооружение связывали с находившейся поблизости базой отдыха «Бытовик», принадлежавшей топ-менеджеру обувной фабрики «Юничел» (учредителем является его отец), депутату Законодательного собрания Челябинской области Алексею Денисенко.

По словам местных жителей, в бане не раз замечали депутатов регионального парламента, в том числе весьма высокопоставленных. И неудивительно. Ведь и сам г-н Денисенко в настоящее время возглавляет комитет ЗСО по строительной политике и ЖКХ, а в кулуарах его то и дело прочат в заместители председателя областного заксобрания. Само сооружение одно время фигурировало в декларациях об имуществе, публиковавшихся парламентарием. Правда, в 2022 году собственником формально стал один из подчиненных депутата.

Тогда же, осенью 2022 года, Челябинский природоохранный прокурор обратился в суд с иском о демонтаже бани. Согласно доводам прокурора, ее эксплуатация незаконна, так как у собственника нет договора водопользования для размещения понтона-причала. Незаконно и возведение на нем сооружения.

Однако в ноябре 2022 года Аргаяшский районный суд в удовлетворении исковых требований отказал. Челябинская природоохранная прокуратура это решение оспорила.

По мнению прокурора, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд необоснованно сделал вывод о том, что право собственности на маломерное судно – понтон-причал влечет за собой возникновение права на использование водного объекта, которое в действительности может быть предоставлено только уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Между тем, получив причал от предыдущего собственника, новый владелец не озаботился оформлением договора водопользования.

В свою очередь, ответчик указал, что летом 2022 года передал понтон-причал в пользование базе отдыха, у которой есть договор на использование участка акватории озера Увильды для рекреационных целей, при этом размещение понтона-причала не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. И судьи согласились с этим доводом.

Но в ходе разбирательства вскрылась еще одна подробность. Согласно положению о памятнике природы Челябинской области озере Увильды, в его границах запрещено размещение и использование сооружений на понтонах. А значит, размещение бани на причале незаконно, и она должна быть снесена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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