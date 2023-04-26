В Челябинске начали остывать батареи

В Челябинске завершился отопительный сезон, соответствующее распоряжение накануне подписала глава города Наталья Котова. Батареи в многоквартирных домах, при 20-градусной погоде жарившие, как зимой, наконец, начали остывать.

Как сообщили РИА «Новый День» в АО «УСТЭК-Челябинск», оперативный персонал компании в течение суток должен выполнить необходимые переключения на тепловых сетях с целью обеспечения горячего водоснабжения всех потребителей города. Специалисты управляющих компаний совместно с теплоэнергетиками должны отключить внутридомовые системы отопления многоквартирных домов, находящихся в их ведении.

С 27 апреля 2023 года Челябинск будет переведён на летнюю схему горячего водоснабжения.

Столь позднее отключение отопления энергетики объясняют тем, что главным критерием для завершения отопительного периода служит среднесуточная температура наружного воздуха, которая должна быть выше 8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд.

«Необходимые для отключения отопления погодные условия сложились в Челябинске, начиная с 21 по 25 апреля включительно», – заявили в УСТЭК.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»