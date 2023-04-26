В Челябинске роддом закрыли на карантин из-за кори

Роддом ЮУГМУ закрыли на карантин после случая кори.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о введении ограничительных мероприятий в роддоме Южно-Уральского государственного медицинского университета, расположенного на улице Черкасской в Металлургическом районе Челябинска, рассказали пациентки медицинского учреждения.

По словам женщин, новых рожениц в больницу не принимают, посещения учреждения ограничены.

«Роддом специализируется на сложных случаях, у многих тяжелые роды. Новых пациенток сейчас не принимают – даже тех, кто по контракт, – цитируют «Вести. Южный Урал» одну из челябинок. – Говорят, что корь выявили у иностранной женщины. Приходили сотрудники Роспотребнадзора».

Официально причину введения карантина в медучреждении не называют, ограничиваясь указанием на неблагоприятную эпидемическую ситуацию.

Напомним, о первых случаях кори в Челябинской области в 2023 году стало известно 11 апреля. По состоянию на 21 апреля в Роспотребнадзоре сообщали о 6 подтвердившихся диагнозах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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