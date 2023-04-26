В выходные закроют движение троллейбусов в центре Челябинска

Четыре троллейбусных маршрута изменят схему движения в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 29 апреля до 05:00 2 мая закрывается движение троллейбусов по улице Блюхера на участке от Дарвина до конечной АМЗ.

Причиной ограничений стала продолжающаяся модернизация контактной сети.

На время ограничений троллейбусы №5, №7, №12, №16 будет следовать до ТК «Кольцо».

Горожанам предлагают воспользоваться автобусами №51 или №66, работающими по нерегулируемому тарифу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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