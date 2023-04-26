В центре Челябинска полностью закроют движение транспорта

Движение автотранспорта по главной улице Челябинска закроют на полдня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в субботу, 29 апреля, состоится традиционный спортивный праздник. В столице Южного Урала пройдет юбилейная 90-я легкоатлетической эстафета, 69-я кольцевая велогонка и 11-я гонка на лыжероллерах на призы Администрации города Челябинска.

На время проведения спортивных забегов с 09:30 до 15:00 будет полностью закрыто движение транспорта по проспекту Ленина от площади Революции (улица Цвиллинга) до памятника И.В. Курчатову (улица Лесопарковая).

В связи с этим с 8:30 до 15:00 изменятся маршруты автобусов и троллейбусов.

Как уточнили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусы маршрута №2 проследуют от микрорайона Чурилово через проспект Ленина, улицы Свободы, Тимирязева, Сони Кривой и Лесопарковую до улицы Петра Столыпина.

Движение других автобусных маршрутов организуют по следующим улицам:

№4 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№14 – Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – Новосинеглазово;

№15 – ЧМК – Свердловский проспект – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Пушкина – Тимирязева – Цвиллинга – Труда – Свердловский проспект – ЧМК;

№33 – Фатеевка – Курчатова – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№51 – Университетская Набережная – Чичерина – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – Воровского – Сосновка;

№64 – Автобусный парк – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Свободы – железнодорожный вокзал;

№81 – Чистопольская – Доватора – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№90с – Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – Сад Кристалл;

№123 – Автовокзал – Копейское шоссе – Игуменка – Дзержинского – Разина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№483 – Старокамышинск – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина.

Также будет действовать маршрут КМ – Калинина – Кирова – Труда – Цвиллинга – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – Блюхера – Областная больница.

Троллейбусы направятся:

№7 – ЧМК – Комсомольский проспект – Молдавская;

№12 – Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Чичерина – Комсомольский проспект – Молдавская;

№14 – ЧМК – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев –Братьев Кашириных;

№17 – Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Молдавская;

№16 – ЖБИ – железнодорожный вокзал;

№19 – Первоозерный – железнодорожный вокзал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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