В центре Челябинска полностью закроют движение транспорта

Движение автотранспорта по главной улице Челябинска закроют на полдня.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в субботу, 29 апреля, состоится традиционный спортивный праздник. В столице Южного Урала пройдет юбилейная 90-я легкоатлетической эстафета, 69-я кольцевая велогонка и 11-я гонка на лыжероллерах на призы Администрации города Челябинска.
На время проведения спортивных забегов с 09:30 до 15:00 будет полностью закрыто движение транспорта по проспекту Ленина от площади Революции (улица Цвиллинга) до памятника И.В. Курчатову (улица Лесопарковая).
В связи с этим с 8:30 до 15:00 изменятся маршруты автобусов и троллейбусов.
Как уточнили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусы маршрута №2 проследуют от микрорайона Чурилово через проспект Ленина, улицы Свободы, Тимирязева, Сони Кривой и Лесопарковую до улицы Петра Столыпина.
Движение других автобусных маршрутов организуют по следующим улицам:
№4 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина;
№14 – Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – Новосинеглазово;
№15 – ЧМК – Свердловский проспект – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Пушкина – Тимирязева – Цвиллинга – Труда – Свердловский проспект – ЧМК;
№33 – Фатеевка – Курчатова – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина;
№51 – Университетская Набережная – Чичерина – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – Воровского – Сосновка;
№64 – Автобусный парк – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Свободы – железнодорожный вокзал;
№81 – Чистопольская – Доватора – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина;
№90с – Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – Сад Кристалл;
№123 – Автовокзал – Копейское шоссе – Игуменка – Дзержинского – Разина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина;
№483 – Старокамышинск – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина.
Также будет действовать маршрут КМ – Калинина – Кирова – Труда – Цвиллинга – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – Блюхера – Областная больница.
Троллейбусы направятся:
№7 – ЧМК – Комсомольский проспект – Молдавская;
№12 – Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Чичерина – Комсомольский проспект – Молдавская;
№14 – ЧМК – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев –Братьев Кашириных;
№17 – Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Молдавская;
№16 – ЖБИ – железнодорожный вокзал;
№19 – Первоозерный – железнодорожный вокзал.
Челябинск, Виктор Елисеев
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