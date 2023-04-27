27 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

09:00 Челябинск – Кинопремьера полнометражного документального фильма «Человек труда» для школьников и «Классная встреча» с участием режиссера и продюсера фильма Ольги Ажнакиной (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский проспект, 59, театральный корпус)