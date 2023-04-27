27 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

27.04.2023, четверг
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08:00 Челябинск – Цифровой старт форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов»: утренняя пробежка со знаменитыми спортсменами (стадион «Динамо», ул. Коммуны, 98)
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09:00 Челябинск – Кинопремьера полнометражного документального фильма «Человек труда» для школьников и «Классная встреча» с участием режиссера и продюсера фильма Ольги Ажнакиной (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский проспект, 59, театральный корпус)
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10:00 Челябинск – Форум-диалог «Национальный интерес, экология, безопасность» (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а)
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10:00 Челябинск – Торжественное открытие Всероссийского форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (стадион «Динамо», ул. Коммуны, 98)
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13:00 Челябинск – Кинопремьера полнометражного документального фильма «Человек труда» для школьников и «Классная встреча» с участием режиссера и продюсера фильма Ольги Ажнакиной (киноцентр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)
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13:00 Челябинск – Публичные слушания: внесение изменений в правила градостроительства и застройки, проект строительства ЖК «Солнечный», реконструкция транспортного узла у плотины Шершневского водохранилища с отказом от кольцевого движения (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а)
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14:00 Челябинск – Международная историческая акция «Диктант Победы» (Детская филармония Челябинской области, ул. Солнечная, 5)
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15:00 Челябинск – Конкурс красоты, творчества, спорта и интеллекта «Мистер и Мисс ЮУрГАУ – 2023» (ЮУрГАУ, пр. Ленина, 75)
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16:00 Челябинск – Центр экологического мониторинга Челябинской области представит Единую информационную систему мониторинга качества атмосферного воздуха в регионе в рамках всероссийского форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов» (ул. Калинина, 21)
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18:00 Челябинск – Репетиция творческих коллективов, которые примут участие в Эпилоге Торжественного построения (площадь Революции)
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18:30 Челябинск – Открытие выставки «Самые красивые немецкие книги» с участием книжного дизайнераа, член Союза дизайнеров России, академика Академии графического дизайна, члена Международной ассоциации AGI Юрия Суркова (ул. Тимирязева, 26)
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