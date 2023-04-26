Апелляция подтвердила обвинительный приговор челябинскому правозащитнику

Защита челябинского юриста Владимира Казанцева не смогла оспорить обвинительный приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среду, 26 апреля, Челябинский областной суд отклонил в целом апелляционную жалобу адвокатов правозащитника и экоактивиста Владимира Казанцева, лишь частично изменив приговор прежней инстанции.

Напомним, известного общественника задержали 26 августа 2021 года по обвинению в мошенничестве. Обвинение строилось на показаниях двух свидетелей. Заявителем стал представитель организации из Екатеринбурга.

По версии следствия, Казанцев убедил клиента, что может склонить сотрудников Арбитражного суда Челябинской области к принятию судебного решения в его пользу. Благосклонность фемиды якобы должна была обойтись в 500 тысяч рублей. Деньги он, по мнению обвинения, получил в январе 2020 года в своем офисе, «не намереваясь передавать и осознавая отсутствие у него реальной возможности каким-либо образом повлиять на принятие судебного решения», и распорядился ими по своему усмотрению.

Второй эпизод связан с его предложением уже другому клиенту собрать и заплатить сотруднику суда вознаграждение в 2,5 миллиона рублей за вынесение судебного решения в пользу потерпевшего. Правда, как утверждают следователи, на сей раз коммерсант на предложение не клюнул.

Сам юрист свою вину категорически отрицает, связывая уголовного преследование со своей правозащитной деятельностью и отстаиванием в судах экологических прав южноуральцев. В частности, Казанцев выступал от имени челябинцев в судах по вопросу восстановления границ городского бора и запрета строительства на особо охраняемой территории медицинского учреждения, а также против уничтожения леса на северо-западе города.

Тем не менее, в октябре 2022 года суд поддержал позицию обвинения: приговорил Владимира Казанцева к 4 годам колонии общего режима и обязал возместить Максиму Шейну, выступившему в роли потерпевшего, 500 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания Казанцева лишили права заниматься юридической деятельностью, связанной с представлением интересов третьих лиц, на 3 года. Правозащитника взяли под стражу в зале суда. С тех пор он находится в СИЗО-3.

Это решение защита экоактивиста обжаловала в Челябинском областном суде. Сегодня, 26 апреля, апелляционная инстанция постановила исключить из приговора дополнительное наказание в виде запрета заниматься юридической деятельностью. В остальной части приговор остался без изменений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»