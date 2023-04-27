В Челябинской области запретили вылов рыбы. На время

На водоемах Южного Урала из-за нереста ввели ряд ограничений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, с 25 апреля на территории региона начался нерестовый период.

«Учитывая особую важность нерестового периода для сохранения популяции рыб и их дальнейшего размножения, в это время законодательством установлен ряд ограничений для некоторых видов деятельности как непосредственно по добыче рыбных ресурсов, так и для смежных сфер деятельности», – напоминают чиновники.

Так, с 25 апреля по 5 июня запрещается добыча всех видов водных биоресурсов на озере Улагач, Троицком и Южноуральском водохранилищах. С 5 мая по 15 июня – на всех водоемах рыбохозяйственного значения области. В течение всего года – в реке Теча со всеми притоками и пойменными водными объектами, в озере Синара, Шершневском и Магнитогорском водохранилищах.

Также установлен запрет на ловлю сиговых видов рыб на озерах Тургояк, Увильды и Большой Кисегач – с 1 ноября по 10 декабря.

В данные периоды запрещается промышленное рыболовство, а любительское осуществляется только с берега без применения плавучих средств.

Запретные для добычи виды водных биоресурсов: стерлядь, хариус, таймень, обыкновенный подкаменщик, ручьевая форель (кумжа).

Нарушение действующих правил влечет административную и уголовную ответственность, напоминают в министерстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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