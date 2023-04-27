В Челябинске под окнами чиновников жесткого избили пенсионерку

Пожилую челябинку жестоко избили у районной администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в понедельник, 24 апреля, под окнами администрации Курчатовского района. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как мужчина догоняет пожилую женщину и намеренно толкает локтем, после чего поворачивается к ней и хладнокровно бьет кулаком в лицо. Далее он осматривается и только потом продолжает наносить удары в голову и лицо до тех пор, пока челябинка не падает. Когда женщина оказывается на земле, нападавший некоторое время оценивающе смотрит на свою жертву, после чего удаляется.

По информации пресс-службы УМВД Челябинска, пострадала 71-летняя горожанка. Полицию к месту происшествия вызвал очевидец. В настоящее время напавшего на челябинку ищут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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