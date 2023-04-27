Просроченная задолженность по кредитам в Челябинской области выросла в полтора раза

Просроченная задолженность по кредитам в Челябинской области за 3 последних года выросла в полтора раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в коллекторском агентстве «Долговой Консультант», проанализировавшем данные Центробанка, в целом, на начало марта 2023 года на балансах банков зафиксировано 1 трлн 109 млрд рублей просроченной розничной задолженности (неплатежи по кредитам более 90 дней).

Среднедушевой просроченный розничный долг на каждого жителя РФ (включая младенцев) перед банками за три года вырос в 1,5 раза. Если же говорить только об экономически активном населении (от 15 до 72 лет), показатель увеличивается в 2 раза.

В Челябинской области ситуация аналогичная: на 1 января 2020 года просроченный долг на каждого южноуральца оценивался в 4 тысячи 617 рублей, на 1 марта 2023 – 6 тысяч 995 рублей. Рост составил 52%. Это третий показатель в УрФО после Курганской области (+80%) и ХМАО (+65%).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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