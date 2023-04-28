28 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

28.04.2023, пятница

13:00 Челябинск – Пресс-конференция посвященная спортивно-патриотическому Георгиевскому фестивалю, который пройдет 6 мая (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-ой этаж)

14:00 Челябинск – Очередное заседание Законодательного собрания Челябинской области (ЗСЧО, ул. Кирова, 114)

15:00 Челябинск – Награждение победителей IV городского фестиваля-смотра клубных формирований муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа «АРТ-ФОРУМ» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

16:30 Челябинск – Открытие фестиваля конкурса гармонистов УрФО «Гармония» (концертный зал «Таганай», ул. Труда 181)

18:00 Челябинск – Репетиция творческих коллективов, которые примут участие в Эпилоге Торжественного построения (площадь Революции)

18:40 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Финалу Четырех высшей лиги чемпионата России по баскетболу (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51, первый этаж, пресс-центр)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»