Ставка на премиум: ММК увеличивает экспорт в Центральную Азию

79% экспорта группы ММК или 1,34 млн тонн в 2022 году пришлось на Центральную Азию. Этот регион является для группы важнейшим направлением бизнеса. Об этом на 3-й Международной конференции «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья» заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности Магнитогорского металлургического комбината Никита Авдонин. Еще 10% пришлось на страны Закавказья.

Основным рынком сбыта для группы ММК является Узбекистан. В минувшем году в эту страну было отправлено 720 тыс тонн стальной продукции, что на 61% больше, чем годом ранее, отмечает ИИС «Металлоснабжение и сбыт». В Казахстан было отгружено 273 тыс тонн.

Более половины экспортных поставок группы ММК в страны Центральной Азии и Закавказья приходится на горячекатаный прокат. В 2022 году объем отгрузок достиг 753 тыс тонн. В то же время, экспорт сортовой продукции и проката с покрытиями имеет тенденцию к сокращению.

Как отметил Никита Авдонин, это обусловлено тем, что страны Центральной Азии сами расширяют производство арматуры, проката с покрытиями и другой продукции. В массовом сегменте они все в большей степени обеспечивают себя сами. Поэтому группа ММК делает ставку на поставки премиальной продукции.

В частности, это высокопрочные марки стали, которые используются в Узбекистане и других странах региона в автопроме, машиностроении, изготовлении металлоконструкций, строительстве фундаментов и др. Расширяют поставки своей высококачественной продукции в страны региона и другие предприятия группы ММК – «ММК-Метиз» и «ММК-ЛМЗ».

В последнее время ММК предлагает партнерам производство готовых деталей, в частности, для сельхозтехники, а также услуги сервисно-логистического металлоцентра.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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