В горах на Южном Урале раньше времени расцвело опасное для людей растение

На Таганае раньше обычного распустился волчеягодник.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», неприметное в другие времена года, весной это растение с нежными розовыми цветками, известное также под названием «волчье лыко», притягивает взгляд в лесу. Но рвать его и даже просто трогать не стоит, ведь у волчьего лыка ядовиты кора, листья, корень и даже аромат, вдыхая который запросто можно получить головную боль.

По одной из версий, именно за «агрессивность» этот кустик и получил свое название. А лыко – потому, что стебелек у красивого цветка очень крепкий. В конце лета волчье лыко или волчеягодник вновь обратит на себя внимание ярко-красными блестящими ягодами.

«Но не спешите собирать урожай, они тоже ядовиты. По крайней мере, для человека. А вот птицы едят их без всяких неприятных последствий», – отмечают сотрудники парка. И до весны волчеягодник опять «растворяется» на общем лесном фоне.

Челябинск, Виктор Елисеев

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