В Челябинске трехлетний ребенок застрял в старой конструкции, гуляя в детском саду

Малыш потерял сознание во время прогулки в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку информации о получении трехлетним ребенком травм во время прогулки в дошкольном учреждении.

Инцидент произошел 25 апреля в детском саду №481. Во время дневной прогулки воспитанник детского сада застрял в одной из игровых конструкций. Когда его обнаружили педагоги, мальчик был уже без сознания.

Известно, что сооружение было установлено на площадке несколько десятков лет назад, еще во времена Советского Союза. Не так давно ее решили «обезопасить», наварив на железное основание еще несколько металлических прутов. В этом частоколе и застрял ребенок.

Когда его достали, он уже не дышал. К счастью, один из педагогов успешно реанимировал мальчика. В настоящее время он пришел в себя.

Комитет по делам образования Челябинска начал проверку по факту инцидента. Свою проверку проводит и городская прокуратура.

Челябинск, Виктор Елисеев

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