Пятеро южноуральцев наладили на складе производство паленой водки

Челябинская полиция накрыла производство контрафактного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на Южном Урале полицейскими пресечена незаконная деятельность бутлегеров. Спиртное, произведенное в кустарных условиях, выдавалось за алкогольную продукцию известных наименований.

Фигурантами уголовного дела стали пятеро челябинцев в возрасте от 21 года до 39 лет. Главным следственным управлением ГУ МВД области им предъявлены обвинения в незаконном производстве, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере, совершеннхе в составе организованной группы, а также в нелегальном использовании средств индивидуализации товаров.

На нелегальное производство силовики вышли после того, как в Челябинске задержали фургон, в котором перевозились две тысячи немаркированных бутылок водки. В ходе дальнейшей работы полицейские вышли на цех по розливу спиртосодержащей продукции, расположенный в Калининском районе Челябинска.

При осмотре арендованного складского помещения изъято почти три тысячи литров этилового спирта, разлитого в пятилитровые емкости, порядка 1 800 бутылок алкогольной продукции кустарного происхождения, стеклянная тара. Кроме того, были обнаружены самодельный механизм для смешивания воды и спирта и устройство для розлива горячительного.

В рамках предварительного расследования были установлены и допрошены 15 свидетелей, а также лица, которым сбывалась алкогольная продукция, проведено 14 экспертиз, из них 2 дактилоскопические, 12 физико-химических по изъятым веществам, осуществлено 3 бухгалтерских исследования и 3 осмотра предметов и документов.

Следователи выяснили, что между членами организованной группы были разделены обязанности по координации действий, разгрузке расходных материалов, изготовлению и розливу алкогольной продукции, по поиску потенциальных покупателей и направлению им готовой продукции в целях дальнейшего сбыта.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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