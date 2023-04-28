Челябинский хоккеист досрочно покинул плей-офф НХЛ из-за скандала с алкогольным отравлением мигрантки

Стали известны подробности скандала, после которого Валерий Ничушкин покинул расположение «Колорадо Эвеланш».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной досрочного удаления южноуральца могло стать обнаружение в его номере девушки, оказавшейся настолько пьяной, что ей понадобилась помощь медиков. Об этом пишет телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Подробности инцидента приводит издание The Denver Post. Ранее стало известно, что неделю назад Валерий Ничушкин покинул расположение «Колорадо» после некоего «инцидента с алкоголем» в отеле в Сиэтле.

По данным издания, сотрудники клуба, навестив Ничушкина в его номере, помимо форварда, обнаружили там девушку. При этом после ее осмотра врач команды пришел к выводу, что покинуть гостиницу гостья южноуральца не в состоянии и обратился в службу спасения. В итоге 28-летнюю девушку госпитализировали.

Позднее она рассказала, что приехала в Штаты из России, а родилась на Украине. «Также она добавила, что ей не следовало приезжать в США, поскольку какой-то плохой парень взял ее паспорт», – пишут авторы канала.

28-летний Валерий Ничушкин – воспитанник хоккейной школы «Трактор». В 2011-2013 годах играл в клубах системы «Трактор» («Белые медведи», «Челмет» и материнской команде). В 2013 году заключил контракт с клубом НХЛ «Даллас Старз». В 2019 году подписал договор с «Колорадо Эвеланш», в составе которого с прошлом году завоевал Кубок Стэнли.

Летом 2022 года продлил контракт с «Колорадо» на 8 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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