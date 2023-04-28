Просто не пришли: в Челябинске сорвали заседание регионального парламента

Впервые в истории Законодательного Собрания Челябинской области общее заседание было соврано из-за неявки депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседания южноуральского парламента много лет проводят в последний четверг месяца. Иногда собирают внеочередные – в основном, при рассмотрении бюджета на следующий год или для решения неотложных вопросов.

В повестке сегодняшнего заседания таковых не было: собирались рассмотреть исполнение в 2022 году областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, меры поддержки детей-сирот, питание в школах детей мобилизованных и так далее. В ЗСЧО заявили, что перенос связан с отсутствием спикера Александра Лазарева, который принимал участие в Совете законодателей России.

Однако сегодня Лазарев тоже не появился. А вместе с ним еще 24 депутата – в основном, представители «Единой России».

«Для проведения заседания необходим минимальный кворум – 40 присутствующих депутатов из 60, – рассказал депутат регионального парламента от фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Ларин. – Увы, присутствовали всего 35 депутатов. Отсутствовали большинство депутатов от партии «Единая Россия». Возможно, уехали отмечать майские праздники».

По словам челябинца, из его фракции на заседание прибыли 6 депутатов из 7. Один отсутствовал в связи с командировкой.

«На моей памяти это первый случай. Шок», – признался парламентарий.

В ЗСЧО ситуацию объяснили тем, что не явившиеся депутаты либо болеют, либо в командировках (что несколько необычно для последнего рабочего дня перед праздниками). Но не уточнили, почему тогда заседание не отменили заранее и не уведомили остальных парламентариев.

Отметим, что два месяца назад южноуральский парламент принял изменения в закон о статусе депутата, согласно которым теперь парламентарий может лишиться мандата за систематические прогулы. Правда, для этого он должен пропустить без уважительных причин шесть заседаний подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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