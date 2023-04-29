29 апреля – 2 мая ожидаются следующие события – Челябинск

10:30 Челябинск – Парад участников 90-ой легкоатлетической эстафеты, 69-ой кольцевой велогонки, 11-ой гонки на лыжероллерах и 1-ой гонки роллер-спортсменов (площадь Революции) (на время состязаний закрывается автомобильное движение и меняются маршруты общественного транспорта)