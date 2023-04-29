29 апреля – 2 мая ожидаются следующие события – Челябинск

29.04.2023, суббота
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10:30 Челябинск – Парад участников 90-ой легкоатлетической эстафеты, 69-ой кольцевой велогонки, 11-ой гонки на лыжероллерах и 1-ой гонки роллер-спортсменов (площадь Революции) (на время состязаний закрывается автомобильное движение и меняются маршруты общественного транспорта)
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11:00 Челябинск – Старт 90-ой легкоатлетической эстафеты (площадь Революции)
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11:00 Челябинск – Открытие летнего мотосезона (Театральная площадь)
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11:00 Челябинск – Юрточный фестиваль (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)
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13:00 Челябинск – Открытие летнего мотосезона. Часть 2 (ул. Молодогвардейцев, 2)
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14:00 Челябинск – Фестиваль «Вещеворот» (ул. Свободы, 2)
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15:00 Челябинск – Встреча с артистами и сотрудниками Челябинского академического театра драмы (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
30.04.2023, воскресенье
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12:00 Челябинск – Знакомство с авангардизмом и его выдающимися представителями – художниками-сюрреалистами (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, зал литературы по искусству)
01.05.2023, понедельник
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18:30 Челябинск – Открытие фестиваля-лаборатории искусств «Звук и краски» и выставки современного искусства (ТРК «Куба», ул. Цвиллинга, 25, второй этаж)
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21:30 Челябинск – Челябинская телебашня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки в день Праздника Весны и Труда (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54Б)
02.05.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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