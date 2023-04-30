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Воскресенье, 30 апреля 2023, 13:27 мск

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В Челябинске отменили первомайский салют

Администрация Челябинска отменила фейерверк на 1 мая.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первомайские салюты в городе начали проводить после присвоения Челябинску статуса «Город трудовой доблести». Однако в этом году ситуация изменилась.
По словам городских чиновников, областной оперативный штаб рекомендовал отменить мероприятие.
Ранее были отменены первомайская демонстрация и шествие Бессмертного полка, проводившееся 9 мая.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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