В Челябинске отменили первомайский салют

Администрация Челябинска отменила фейерверк на 1 мая.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первомайские салюты в городе начали проводить после присвоения Челябинску статуса «Город трудовой доблести». Однако в этом году ситуация изменилась.
По словам городских чиновников, областной оперативный штаб рекомендовал отменить мероприятие.
Ранее были отменены первомайская демонстрация и шествие Бессмертного полка, проводившееся 9 мая.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube