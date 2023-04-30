Хоккейный клуб «Трактор» массово покидают игроки и тренеры

Сразу 7 игроков и 6 тренеров покидают челябинский «Трактор».

Как уже сообщал «Новый День», результат выступления команды в сезоне Континентальной хоккейной лиги 2022/2023 годов признан неудовлетворительным: челябинские хоккеисты не сумели пробиться в плей-офф чемпионата, заняв в итоге 9-е место в Восточной конференции КХЛ.

Поэтому было принято решение отправить в отставку весь тренерский штаб. Сегодня стало известно, что клуб не будет продлевать контракты с Андреем Соколовым, Игорем Ефимовым, Алексеем Тертышным, Алексеем Чикалиным, Вадимом Гудзиком и Георгием Гелашвили.

Главный тренер Анвар Гатиятулин остается – его контракт будет действовать до конца сезона 2023/24.

Вслед за тренерами уходят и хоккеисты: Алексей Бывальцев, сыгравший в составе «черно-белых» 3 сезона и 186 матчей; Тему Пулккинен (2 сезона и 122 матча); Кирилл Капустин (2 сезона и 98 матчей), а также Игорь Исаев, Роман Манухов, Александр Брынцев и голкипер Илья Проскуряков.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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