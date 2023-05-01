Челябинцу подсунули вместо квартиры бытовку с крысами

Житель Челябинска купил однокомнатную квартиру с «сюрпризом».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сделку оформили прошлым летом. Жилплощадь располагается цоколе здания, а потому стоила дешевле, чем метры на других этажах.

Первое время после переезда все было хорошо, но с наступлением морозной погоды топить стали до +60, а в квартире сначала появились крысы и тараканы, а затем пришли коммунальщики – чтобы покопаться в трубах.

«Мужчина начал разбираться и понял: прямо через квартиру идет теплотрасса, – пишет telegram-канал Mash. – Обои пришлось снимать, линолеум – тоже. Снести или перенести трубы не вариант, так как это общедомовое имущество».

Оказалось, что один из сотрудников ЖЭКа умудрился оформить бытовое помещение в собственность и продал. Но теперь управляющая компания только разводит руками. Мужчина намерен обратиться в суд, чтобы признать сделку недействительной.

Челябинск, Павел Зварзин

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