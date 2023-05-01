На Урале рядом со школой обнаружили человеческие останки

В Челябинской области рядом с учебным заведением обнаружили человеческие останки. Об этом южноуральцы сообщили в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне в Озерске: за школой №37 горожане наткнулись на урну с прахом. На урне написано имя умершего и обозначена дата смерти – 17 февраля 2022 года. Рядом лежал пакет с вещами.

Горожане обратились в полицию.

Озерск, Павел Зварзин

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