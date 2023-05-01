Южноуральцев заставляют восстанавливать муниципальные колодцы за свой счет

Жители Еманжелинского района пожаловались губернатору на нерешаемые проблемы с водой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое обращение они разместили в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях.

«Поселок Пионерский, переулок Сенной. Подали документы на проведение воды в дома, Горводоканал одобрил. Сказали: будут тянуть от колонки. В итоге нам дали поручение нанимать свою технику, своих рабочих на восстановление 4-х метрового колодца, который входит в обслуживание Горводоканала. Видите ли, у них нет техники и рабочих.

Значит, они за своих сотрудников переживают, а мы, обычный народ, умирай», – возмущаются южноуральцы.

Реакции на их обращение пока не последовало.

Еманжелинск, Павел Зварзин

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