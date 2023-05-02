Май на Южном Урале начинается летней погодой

Первая неделя мая в Челябинской области будет жаркой.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, минувшей ночью температура воздуха в отдельных частях региона составляла 0 градусов, но уже сегодня днем воздух прогреется до +26, в Челябинске – до +23. Правда, будет ветрено.

В течение недели дневные температуры будут расти, и к воскресенью в Челябинске может потеплеть до +27, в восточной части области – до +28. Осадков не ожидается.

Согласно предварительному прогнозу, дожди – и то небольшие – пойдут только к концу следующей недели. А вторая половина мая может быть прохладной.

Челябинск, Софья Артемьева

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