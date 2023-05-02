В Магнитогорске нетрезвая мамаша атаковала полицейского, мешавшего забрать ребенка из детского сада

Жительницу Магнитогорска признали виновной в нападении на полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал 37-летнюю горожанку виновной в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, и угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В суде установлено, что в октябре 2022 года женщина пришла вечером в детский сад за своим ребенком. Заметив, что она пьяна, педагоги отдавать малыша ей отказались, после чего мамаша обрушилась на них с нецензурной бранью.

Не желая вступать с дебоширкой в дальнейшую дискуссию, сотрудники дошкольного учреждения вызвали полицию. Но горе-мамашу не остановило и это. Когда один из сотрудников патрульно-постовой службы попытался успокоить хулиганку, та ударила его головой и локтем в лицо, причинив легкий вред здоровью, попутно пообещав, что на этом не остановится.

Суд в итоге приговорил неуемную горожанку к двум с половиной годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»