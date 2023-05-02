Челябинска завоевала Кубок России в беге на 100 километров

Спортсменка из Челябинска стала лучшей на Кубке России в беге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, челябинская бегунья Александра Овсянникова стала лучшей на стокилометровке в розыгрыше Кубка России.

Воспитанница спортшколы №2 имени Леонида Мосеева преодолела дистанцию за 7 часов 29 минут и 31 секунду. Это – новый рекорд Челябинской области.

Ранее южноуральская спортсменка дважды одерживала верх на всероссийских стартах по суточному бегу. Тренер легкоатлетки – Евгений Аллеборн.

Челябинск, Виктор Елисеев

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