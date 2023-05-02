Южноуральский парламент назвал новую дату несостоявшегося заседания

После срыва апрельского заседания Законодательного собрания Челябинской области назвали новую дату его проведения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередное, 35 заседание южноуральского парламента назначено на 11 мая. Информация об этом опубликована на официальном сайте заксобрания.

Напомним, встреча депутатов должна была состояться 28 апреля. И уже это несколько выбивалось из привычного графика: на протяжении многих лет очередные заседания законодательного органа проходят в последний четверг месяца. К тому же спикер заксобрания Александр Лазарев был в прошлой неделе в Санкт-Петербурге, где собрался Совет законодателей России. А в пятницу перед его участниками должен был выступить президент РФ Владимир Путин.

Возможно, самое главное мероприятие питерского форума первоначально планировалось на другой день. Во всяком случае, в ЗСЧО перенос заседания на пятницу объяснили именно невозможностью для Александра Лазарева быть в Челябинске в четверг.

Но в итоге отсутствовал он и в пятницу. А вместе с ним еще 24 депутата – в основном, представители «Единой России».

В парламенте ситуацию объяснили тем, что не явившиеся депутаты либо болеют, либо в командировках (что несколько необычно для последнего рабочего дня перед праздниками). В итоге впервые в истории регионального парламента его очередное заседание не состоялось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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