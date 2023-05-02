Экс-главу района Южного Урала потребовали отправить в колонию на четыре года

Гособвинение потребовало отправить в колонию бывшего главу Катав-Ивановского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 2 мая, в Катав-Ивановском городском суде состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего главы Катав-Ивановского района Евгения Киршина, обвиняемого в присвоении бюджетных средств.

️Государственный обвинитель в прениях просил суд назначить обвиняемому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 300 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на 2 года.

Решение суда будет оглашено 16 мая.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-чиновника возбудили по материалам проверки контрольно-счетной палаты Челябинской области. Его обвинили в присвоении бюджетных средств: чиновник сам выписывал себе и своим подчиненным премии, которые потом забирал себе. Поначалу речь шла о 307 тысячах рублей, однако впоследствии сумма выросла в несколько раз.

Катав-Ивановским районом Евгений Киршин руководил с 2011 по 2021 год. В 2021 году он пытался продолжить свое правление и даже заручился поддержкой администрации губернатора, но из-за противостояния с председателем муниципального собрания депутатов не смог договориться с парламентариями: голосование по выбору главы района сорвали.

После этого регионалы отказали ему в поддержке, отдав предпочтение экс-мэру Трехгорного, юристу Николаю Шимановичу. Он и стал победителем конкурса на пост главы района в январе 2022 года, причем вступил в должность буквально через несколько дней после голосования собрания депутатов.

В апреле текущего года Шимановича задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2019 – 2021 годах он, работая адвокатом, похитил более 4 миллионов рублей, принадлежавших коммерческой организации, интересы которой он представлял.

Челябинск, Виктор Елисеев

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