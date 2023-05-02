В Челябинске зарезали 17-летнего подростка

В Челябинске убили 17-летнего подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 30 апреля около 3 часов ночи в Металлургическом районе.

В дежурную часть полиции от бригады скорой помощи поступила информация о том, что в ходе конфликта между двумя молодыми людьми в парке Тищенко один из участников получил ножевые ранения и был госпитализирован. Впоследствии он скончался.

Прибывшие на место сотрудники полиции опросили свидетелей, выяснив приметы всех находившихся на месте конфликта, направление, в котором скрылся 21-летний подозреваемый, а также предполагаемый адрес его проживания.

В течение часа его задержали в одной из квартир дома, он заключен под стражу. Известно, что погибший был уроженцем Азербайджана и учился в колледже по направлению «правоохранительная деятельность».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»