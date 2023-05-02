Глава СКР потребовал отчета по уголовному делу о замороженной стройке жилого дома в Аргаяше

Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав жителей Аргаяшского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, глава силового ведомства Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жительницы Челябинской области, заявившей о нарушении жилищных прав граждан в Аргаяшском районе.

По словам женщины, в региональном бюджете предусмотрено выделение субсидий на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Вместе с тем подрядчик, приступивший к строительству дома для расселения граждан из аварийного жилья, в марте текущего года приостановил его из-за отсутствия финансирования.

В следственном управлении СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, переселить жителей Аргаяша из аварийных домов обещали еще летом 2021 года. Потом дату переселения перенесли на первый квартал 2023 года. Наконец, в прошлом году заверили: до конца 2023 года аргаяшцы точно получат квартиры.

Переехать все должны были в новый пятиэтажный дом на 80 квартир. Его даже начали строить: заложили фундамент. Но теперь стройку заморозили, даже вывели со стройплощадки технику.

«В 2022 году по результатам электронных аукционов администрация Аргаяшского района заключила с застройщиком муниципальные контракты на строительство дома. Однако средства областного бюджета до администрации района так и не дошли. Речь о субсидии в размере 203 миллионов рублей. Глава Аргаяшского района Игорь Ишимов подтвердил, что из-за отсутствия ассигнования из регионального бюджета существует угроза срыва строительства дома», – рассказывают местные жители.

При этом теперь речь идет уже о переносе строительства на 2024 год: якобы из-за задержки с подачей документов выделение субсидии отложили на год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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