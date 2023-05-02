В Челябинске отказались от проведения мероприятий к Дню Победы в парках города

В городских парках Челябинска не будет праздничных мероприятий 9 Мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение мэрия Челябинска приняла, прислушавшись к рекомендациям оперативного штаба. Эту информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.

«Принято решение не проводить мероприятия в парках города. На основании рекомендаций оперативного штаба», – рассказали изданию представители мэрии.

Напомним, ранее от праздничной демонстрации 1 мая и других массовых мероприятий отказались в Федерации профсоюзов Челябинской области. Позднее стало известно, что не будет в День весны и труда и традиционного фейерверка.

Кроме того, организаторы решили отказаться от традиционного шествия «Бессмертного полка», проходившего 9 мая.

Вместе с тем, горожане готовятся к торжественному построению военного гарнизона в День Победы. Также, по информации пресс-службы мэрии Челябинска, вечером 9 мая запланирован салют на набережной реки Миасс.

Челябинск, Виктор Елисеев

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