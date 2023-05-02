В Челябинской области рабочий погиб на электроподстанции

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти работника районного отделения электросетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла в понедельник, 1 мая, на электроподстанции, расположенной в Октябрьском районе.

На площадке обнаружили тело 34-летного электромонтера. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина проводил аварийный осмотр блока распределительной подстанции. В ходе осмотра он прикоснулся к элементу, находящемуся под напряжением, в результате чего получил смертельную травму от удара электрическим током.

В настоящее время выполняются необходимые проверочные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования для установления причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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